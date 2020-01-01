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В Киеве объявили штормовое предупреждение

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Ожидаются порыва ветра до 15-24 м/с.
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
depositphotos.com

Погода в столице 22 мая значительно ухудшится. Ожидаются сильные порывы ветра 15-24 м /с (уровень опасности - желтый). Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее в Индии и Бангладеш 14 человек стали жертвами циклона Амфан. Амфан является самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе. Максимальная скорость порывов ветра достигает 265 км/ч. 

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Теги: Киев, Штормовое предупреждение, Ветер, Рекомендации
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