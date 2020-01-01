Массовый митинг в центре Киева: Участники собираются перекрыть Крещатик

Обманутые вкладчики хотят установить на Крещатике палатки.

29 мая в центре Киева митингуют семьи, которые вложили деньги в квартиры от банка "Аркада" и уже несколько лет не получают свои квартиры. В митинге принимают участие люди с разных областей Украины, информирует ТСН.

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Митинг начался возле здания банка "Аркада". Там к людям вышел представитель банка и сообщил, что вкладчикам придется еще ждать до решения вопроса. Тогда митингующие отправились к Офису президента, там они передали обращение Владимиру Зеленскому и руководству НАБУ.



Участники протеста пришли к зданию КГГА. Они намерены перекрыть Крещатик и установить на центральной улице столицы палаточный городок, чтобы привлечь внимание к своей проблемы. В митинге участвует около тысячи человек: часть идет пешком, другая часть едет в автоколонне.



В декабре 2018 года городские власти Киева разорвали арендный договор аренды с застройщиком, который строил многоквартирные дома на Осокорках. При этом строительство продолжилось. Проблема не решена до сих пор.

Напомним, националисты митинговали у дома Зеленского.

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