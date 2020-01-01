В Киеве из-за вспышки COVID-19 закрыли женский монастырь

На карантин закрыли Свято-Вознесенсктй Флоровский монастырь.

В Свято-Вознесенском Флоровском монастыре в Киеве произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19. Монастырь закрыли на карантин после того, как коронавирус выявили 26 человек.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко рассказал в ходе ежедневного брифинга.

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"Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе - 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки - у 22. В течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь", - отметил мэр.



Кличко уточнили, что монастырь закрыт на карантин, и там проходят мероприятия по дезинфекции.



"Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться к карантину. - Если количество больных будет увеличиваться и достигнет параметров, которые город определил для пересмотра послаблений", - добавил городской голова Киева.

Напомним, за сутки в Киеве выявили 58 случаев COVID-19.

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