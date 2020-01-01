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В Украине коронавирусом болеет 4621 медик и 1725 детей

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За сутки заболели 79 медработников и 13 детей.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 1725 детей и 4621 медик. За сутки инфицировано 340 человек. Об этом глава МОЗ заявил на брифинге. 

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“За прошедшие сутки заболело 340 человек, из них 13 детей и 79 медработников. Было госпитализировано 97 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 152 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболело 24012 человек, из них 1725 детей, а также 4621 медработник. При этом в целом выздоровели 9690 человек, а летальных - случаев 718. За последние сутки было совершено 8015 тестирований, из них 6622 исследования методом ПЦР, а также 1393 ИФА-тестирования“, - отметил он.

В регионах наибольшее число инфицированных за сутки зарегистрировано:

  • Киев – 58;
  • Ровненская область – 57;
  • Львовская область –31.

Напомним, ранее МОЗ разъяснило правила работы бассейнов и спортзалов. Одновременно в помещении спортзала смогут находиться не более одного человека на 10 кв.м. В бассейнах ограничат количество пловцов на одной дорожке. 

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Теги: Коронавирус, Украина, Медики, Дети
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