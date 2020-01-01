Стало известно, когда могут разделить полномочия мэра Киева и главы КГГА

Нардепы не успеют принять законопроект до конца текущей сессии.

Народные депутаты могут разделить полномочия мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации не раньше сентября. Профильный парламентский комитет планирует доработать законопроект "О Киеве - столице Украины". Об этом первый замглавы фракции "Слуга Народа" Александр Корниенко рассказал РБК-Украина

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Депутат отметил, что законопроект в своем первом виде получил много замечаний от Главного научно-экспертного управления ГНЭУ. Комитет учел большинство правок, однако окончательную редакцию документа еще предстоит доработать, так как в нем остается ряд дискуссионных вопросов.



"Законопроект "О столице" вышел на второе чтение. Впрочем, позиция группы авторов, в которую я вхожу, состоит в том, что нам предстоит вернуться к нему еще раз... На этой сессии я вижу перспективы возвращения его в комитет, чтобы мы его доработали", - сообщил Корниенко.

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По словам нардепа, законопроект не успеют принять до конца нынешней сессии, так как до каникул в ВР осталось всего 3 пленарных недели. В проект подано около тысячи поправок, что не позволяет рассмотреть его достаточно быстро.



"В начале следующей сессии будет возможно его вынести проголосовать. Потому что есть смысл его голосовать до проведения выборов для того, чтобы новоизбранный Киевсовет работал уже в новом формате", - уточнил замглавы фракции "СН".

Напомним, народные депутаты рассматривают законопроект о столице Украины.

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