Полиция проводит обыски в университете Шевченко в Киеве

Правоохранители документируют получение взяток должностными лицами КНУ от студентов ВУЗа.

Сотрудники Службы безопасности Украины п полицейские проводят обыски в главном корпусе Национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники в полиции.

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По данным издания, правоохранители проводят следственные действие в рамках расследования получение неправомерной выгоды должностным лицом.



"В рамках уголовного производства, начатого ГСУ ЧП Украины по материалам СБУ по ч.3 ст. 368 УК (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.) следователями полиции при оперативном сопровождении сотрудников СБУ проводится ряд обысков в главном корпусе КНУ имени Тараса Шевченко (Владимирская, 60)", - цитирует СМИ источника.



Отмечается, сотрудники правоохранительных органов расследуют противоправную деятельность высших должностных лиц КНУ по получению взяток от студентов ВУЗа.

Напомним, в Киеве полиция и Нацгвардия усилила меры безопасности из-за протестов.

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