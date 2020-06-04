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Ляшко: В Киеве могут отменить смягчение карантина с 5 июня

Комментариев: 1
Решение касательно столицы могут пересмотреть.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
Радио Свобода

В Киеве могут отменить решение о смягчении карантина с 5 июня. Причиной этого может стать рост инфицированности заболеваемости коронавирусом. 

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет LB.ua.

Кроме того, Ляшко поставил под сомнения, что показатель заболеваемости позволяет столице полноценно открыть рестораны.

У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра, - объяснил Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что именно региональная комиссия принимает окончательное решение об отмене смягчения карантина. 

Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость, - сказал он.

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Напомним, Минздрав прогнозирует спад распространения COVID из-за тепла. Глава Минздрава Максим Степанов предполагает, что коронавирус может пойти на спад из-за летней погоды.

 

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Теги: Ляшко, Минздрав, карантин, Киев
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Комментариев (1)
meglj    04.06.2020, 15:19
Оценка:  -21
meglj
НУЖНО ПРОСТО ОТМЕНИТЬ ЛЯШКА
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