Ляшко: В Киеве могут отменить смягчение карантина с 5 июня

Решение касательно столицы могут пересмотреть.

В Киеве могут отменить решение о смягчении карантина с 5 июня. Причиной этого может стать рост инфицированности заболеваемости коронавирусом.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет LB.ua.

Кроме того, Ляшко поставил под сомнения, что показатель заболеваемости позволяет столице полноценно открыть рестораны.

У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра, - объяснил Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что именно региональная комиссия принимает окончательное решение об отмене смягчения карантина.

Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость, - сказал он.

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Напомним, Минздрав прогнозирует спад распространения COVID из-за тепла. Глава Минздрава Максим Степанов предполагает, что коронавирус может пойти на спад из-за летней погоды.

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