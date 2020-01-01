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В Киеве "заминировали" станцию метро "Майдан Независимости"

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Станция закрыта на вход и выход.
В Киеве "заминировали" станцию метро
В Киеве "заминировали" станцию метро
facebook.com/kyivmetro

В пятницу, 5 июня, поступил анонимный звонок о минировании станции “Майдан Независимости“. Станцию закрыли на вход и выход, людей эвакуировали, полиция ищет взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена. 

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“Станцию ​​“Площадь Независимости“ и пересадку закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки“, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что “Минер“ моста Метро сможет выйти под залог. Суд избрал меру пресечения “минеру“ моста Метро.

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Теги: Киев, Метро, Минирование
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