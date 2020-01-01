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В Киеве УЗ завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи

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Станция сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростные поезда Интерсити и Интерсити +.
УЗ завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи
УЗ завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи
facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця завершила реконструкцию железнодорожной станции Видубичи в Киеве. Отныне станция объединяет в единую логистическую цепь железную дорогу, авто- и авиатранспорт, а также метро. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий у себя в Telegram-канале

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“Благодаря новой высокой пассажирской платформе станция сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростные поезда Интерсити и Интерсити +“, - отметил министр.

Криклий отметил, что на станции также построены новые лестницы и кассовый павильон, смонтированы навесы над платформами с водосточной системой, оборудовано электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло.

Помимо этого выполнено благоустройство территории. Также учитывая потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп, на станции будет установлена ​​передвижная платформа.

Напомним, ранее в Киеве анонсировали запуск единого электронного билета для метро и ж/д. Мининфраструктуры готовит запуск единого электронного билета в столице. 

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Теги: Криклий, Укрзализныця, Выдубичи, ЖД станция, Ремонт
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