Укрзализныця разрешила работу плацкартных вагонов

Билеты можно приобрести с понедельника, 1 июня.

С 1 июня Укрзализныця разрешила продажу билетов в плацкартные вагоны. Однако есть условие, в этих вагонах будет продаваться лишь 50% мест. Об этом сообщил и.о. главы правления АО “Укрзализныця“ Иван Юрик, передает пресс-служба УЗ.

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“Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место“, - заявил он.

Так, открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов:

№98 / 97 сообщением Киев - Ковель (10 вагонов),

№125 / 126 Киев - Константиновка (3 вагона),

№10 / 9 Киев - Мариуполь (1 вагон),

№102 / 101 Киев - Херсон (6 вагонов).

Юрик также отметил, что если в поезде едут члены одной семьи, то есть возможность обратиться к проводнику с просьбой размещения их в одном купе, ведь члены семьи находятся в постоянном контакте друг с другом.

Направления, куда можно купить билеты в "плацкарт" facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напомним, ранее под Одессой на ходу загорелась электричка. Локомотив пригородного поезда выгорел практически полностью.

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