Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Укрзализныця разрешила работу плацкартных вагонов

Комментариев: 0
Билеты можно приобрести с понедельника, 1 июня.
УЗ разрешила продажу плацкартных билетов
УЗ разрешила продажу плацкартных билетов
facebook.com/Ukrzaliznytsia

С 1 июня Укрзализныця разрешила продажу билетов в плацкартные вагоны. Однако есть условие, в этих вагонах будет продаваться лишь 50% мест. Об этом сообщил и.о. главы правления АО “Укрзализныця“ Иван Юрик, передает пресс-служба УЗ. 

Читай также: В Киеве перенесли запуск городской электрички

“Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место“, - заявил он.

Так, открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов:

  • №98 / 97 сообщением Киев - Ковель (10 вагонов),
  • №125 / 126 Киев - Константиновка (3 вагона),
  • №10 / 9 Киев - Мариуполь (1 вагон),
  • №102 / 101 Киев - Херсон (6 вагонов).

Юрик также отметил, что если в поезде едут члены одной семьи, то есть возможность обратиться к проводнику с просьбой размещения их в одном купе, ведь члены семьи находятся в постоянном контакте друг с другом.

Направления, куда можно купить билеты в
Направления, куда можно купить билеты в "плацкарт"
facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напомним, ранее под Одессой на ходу загорелась электричка. Локомотив пригородного поезда выгорел практически полностью. 

Читай также: УЗ закончила реставрацию пригородного вокзала Киев-Пасажирский

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Поезд, Укрзализныця, Плацкарт, Билеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь