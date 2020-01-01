"Слуга" Верещук официально вступила в борьбу за пост мэра Киева

Нардеп Верещук подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук подтвердила, что будет участвовать во внутрипартийных праймериз на пост городского головы Киева. Об этом Верещук рассказала в эфире телеканала "Наш".

Читай также: Кличко снова хочет стать мэром Киева

Нардеп отметила, что не обсуждала вопрос выдвижения с президентом Владимиром Зеленским.



"Потому что праймериз - это вопрос открытый. Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность…У меня определенное основание подать свою кандидатуру: разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. А почему бы тогда не подать свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?", - сказала она.





Напомним, Напомним, ранее глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что столицу может возглавить женщина.