"Слуга" Верещук официально вступила в борьбу за пост мэра Киева
Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук подтвердила, что будет участвовать во внутрипартийных праймериз на пост городского головы Киева. Об этом Верещук рассказала в эфире телеканала "Наш".
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Нардеп отметила, что не обсуждала вопрос выдвижения с президентом Владимиром Зеленским.
"Потому что праймериз - это вопрос открытый. Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность…У меня определенное основание подать свою кандидатуру: разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. А почему бы тогда не подать свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?", - сказала она.
Напомним, Напомним, ранее глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что столицу может возглавить женщина.
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