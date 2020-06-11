В Киеве голая девушка двумя способами пересекала “зебру”

Девушка показала мастер-класс пешеходам.

В четверг, 11 июня, в Киеве произошло голое ЧП. На одной из улиц столицы обнаженная женщина необычным способом пересекала проезжую часть дороги.

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Видео инцидента опубликовал Теlegram-канал Киев Оперативный.

Зной заставляет некоторых людей делать максимально странные поступки, - сказано к описи к видео.

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На видеоролике показано, как голая женщина вначале на четвереньках, а затем ползком пытается преодолеть “зебру”. В конце видео она снова становится на четвереньки. между тем, не уточняется на какой улице произошел инцидент. Также неизвестна дальнейшая судьба девушки-нудистки.

К слову, за всем происходящим смотрели удивленные прохожие.

Напомним, в Харькове задержали голую женщину с отрезанной детской головой. Предположительно, женщина отрезала голову своей 11-летней дочери. Тело ребенка нашли в доме.

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