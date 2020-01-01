Коронавирус в Киеве 25 июня: Сколько людей заболело
По состоянию на 25 июня, в Киеве с начала эпидемии выявили 4609 пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние сутки добавился 81 новый случай заболевания. В частности, вирус обнаружили у троих медиков.
Читай также: В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки почти тысяча новых случаев
Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко.
Согласно официальным данным, заболели:
- 51 женщина, возрастом 18-78 лет;
- 23 мужчины, возрастом 18-80 лет;
- 7 детей, возрастом от 2 до 17 лет.
Больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе – 13, по 12 – в Оболонском и Соломенском, 9 – в Шевченковском. 12 заболевших проходят лечение в больницах.
За сутки побороли недуг 33 человека, в целом с начала пандемии выздоровело 1473 жителей Киева.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пакистане кровь переболевших COVID-19 продают на черном рынке.