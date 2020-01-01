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Коронавирус в Киеве 25 июня: Сколько людей заболело

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В столице зафиксирован 81 новый случай заболевания COVID-19.
Больше всего заболевших в Дарницком районе
Больше всего заболевших в Дарницком районе
t.me/vitaliy_klitschko

По состоянию на 25 июня, в Киеве с начала эпидемии выявили 4609 пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние сутки добавился 81 новый случай заболевания. В частности, вирус обнаружили у троих медиков.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Согласно официальным данным, заболели:

  • 51 женщина, возрастом 18-78 лет;
  • 23 мужчины, возрастом 18-80 лет;
  • 7 детей, возрастом от 2 до 17 лет.

Больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе – 13, по 12 – в Оболонском и Соломенском, 9 – в Шевченковском. 12 заболевших проходят лечение в больницах.

За сутки побороли недуг 33 человека, в целом с начала пандемии выздоровело 1473 жителей Киева.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пакистане кровь переболевших COVID-19 продают на черном рынке.

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Теги: коронавирус, статистика, заболеваемость, инфекционные заболевания, инфекция, киев, мэр, Кличко
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