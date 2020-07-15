Под Киевом новое смертельное ДТП: две жертвы

Авария произошла на Старообуховской трассе, где несколькими днями ранее в другом ДТП погибли четыре человека.

Под Киевом на Старообуховской трассе в среду, 15 июля, произошла новая смертельная авария. В этот раз погибли два человека, еще один - был госпитализирован, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что авария произошла сегодня около 15:00.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель Toyota и пассажир Volkswagen погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение", - сообщили в полиции.

Полицекйские выясняют обстоятельства и причины аварии. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, 12 июля на въезде в Киев водитель Mercedes после столкновения в автомобилем выехал на встречную полосу , где столкнулся с джипом Hyundai Tucson. В джипе находилась семья, погибли муж и жена, а также двое детей: 8-летняя девочка и 10-летний мальчик.

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