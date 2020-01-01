В Киеве мошенница разжилась на несуществующих турах в Египет и Турцию

Помимо афер с путевками, женщина обманывала клиентов, желающих купить бытовую технику.

В Киеве злоумышленница торговала несуществующими туристическими путевками. Так, она создала схему, предлагая поездку по льготной программе в Египет и Турцию.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Уточняется, что женщина не была оператором по предоставлению туристических услуг. Ее целью было не выполнение обязательств по обслуживании клиентов, а незаконное обогащение.

Помимо этого, мошенница обманывала желающих приобрести бытовую технику. Она предлагала скидки на товары брендовой компании, хотя, на самом деле, не имела к ней отношения.

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Было установлено, что свои “услуги” гражданка предоставляла с октября 2016 по ноябрь 2018 года. При этом следствие раскрыло 43 факта завладения деньгами 18 человек. В целом, аферистка разбогатела с помощью своего промысла на 700 тыс. грн.

Женщине вручили подозрение. Обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

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