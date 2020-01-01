В Киеве уличная “ворожея” выманила у пенсионерки золотые серьги

Жертвой “гадалки” стала 78-летняя женщина.

Жительница Запорожья ранее уже была судима kyiv.npu.gov.ua

Инцидент произошел на ул. Строителей в Днепровском районе столицы. Там к 78-летней пенсионерке подошла мошенница с предложением “погадать”.

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Об этом сообщает ГУНП в городе Киев.

Во время “сеанса” она предрекла женщине целый букет болезней и неприятностей. Пожилая киевлянка была шокирована услышанным. Она даже не заметила, как сама сняла золотые сережки и отдала их “ворожее”. Заполучив украшения, аферистка стала убегать.

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Весь этот процесс вовремя заметили патрулирующие территорию копы. Они услышали эмоциональную беседу на улице, после проследили за обманщицей и догнали ее.

Воровкой оказалась 50-летняя уроженка Запорожья. Как выяснилось, она уже не раз попадалась на кражах и мошенничестве.

Злоумышленницу задержали, открыто уголовное дело. Нарушительнице грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что онлайн-мошенники обманули украинцев на четыре миллиона.

