В Киеве уличная “ворожея” выманила у пенсионерки золотые серьги
Инцидент произошел на ул. Строителей в Днепровском районе столицы. Там к 78-летней пенсионерке подошла мошенница с предложением “погадать”.
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Об этом сообщает ГУНП в городе Киев.
Во время “сеанса” она предрекла женщине целый букет болезней и неприятностей. Пожилая киевлянка была шокирована услышанным. Она даже не заметила, как сама сняла золотые сережки и отдала их “ворожее”. Заполучив украшения, аферистка стала убегать.
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Весь этот процесс вовремя заметили патрулирующие территорию копы. Они услышали эмоциональную беседу на улице, после проследили за обманщицей и догнали ее.
Воровкой оказалась 50-летняя уроженка Запорожья. Как выяснилось, она уже не раз попадалась на кражах и мошенничестве.
Злоумышленницу задержали, открыто уголовное дело. Нарушительнице грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что онлайн-мошенники обманули украинцев на четыре миллиона.