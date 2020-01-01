Был слышен хлопок: В Киеве ночью сгорели три автомобиля полиции

Автомобили были предназначены для транспортировки задержанных.

В ночь на понедельник, 27 июля, в Киеве сгорели три автомобиля полиции, которые были предназначены для перевозки задержанных лиц.

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные информированные источники.

В этом пожаре было несколько странных деталей. Поэтому рассматривается версия о поджоге.

Пожар произошел в Центре обеспечения ГУНП №2 на Железнодорожном шоссе, 9. В 03.20 загорелся автозак ПАЗ, огонь быстро охватил еще два автозака, стоявших рядом, - рассказали источники.

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По словам дежурного, около трех часов ночи он услышал резкий хлопок, после которого из машин повалил дым.

Напомним, в Киеве во время пожара в высотке погибла женщина. Возгорание началось в квартире на 9 этаже.