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В Киеве на прохожих у метро бросался хулиган с ножницами

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Мужчину задержали и передали медикам.
Мужчина вел себя неадекватно
Мужчина вел себя неадекватно
facebook.com/MunicipalnaVarta/

Инцидент произошел у станции метро “Почайна” в столице. Там мужчина вел себя неадекватно, кидаясь на людей с острыми металлическими ножницами.

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Об этом сообщила Муниципальная стража Киева.

Нацгвардейцы сделали замечание нарушителю порядка и попросили прекратить. Однако, вместо того, чтобы прислушаться, тот напал на наряд.

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В итоге гражданина задержали. Что спровоцировало такое его поведение, пока не выяснили.

Правоохранители предполагают, что он находился под воздействием наркотиков. Мужчину передали на обследование медикам.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве полиция не смогла успокоить неадекватную мажорку.

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Теги: ножницы, Киев, хулиган, неадекват, метро, столица, наркотики, медики
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