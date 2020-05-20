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В Мариуполе женщина повредила авто полиции и покусала копов

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Неадекватная гражданка сама вызвала полицейских на семейный скандал, но в итоге затеяла конфликт с патрульными.
В Мариуполе женщина повредила авто полиции и покусала копов
© facebook.com/MariupolPolice
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В Мариуполе женщина повредила авто полиции и покусала копов
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В Мариуполе патрульные задержали 26-летнюю женщину, которая вела себя неадекватно, а потом бросилась на полицейского и покусала его. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области, инцидент произошел, когда полицейские приехали на вызов по поводу семейного конфликта.

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Отмечается, что копов вызвала сама фигурантка происшествия. Она сообщила, что у нее произошел конфликт с сожителем. Прибыв на место, инспекторы предложили женщине написать заявление и объяснение. В полиции утверждают, что во время общения с полицейскими заявительница внезапно начала вести себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью в сторону прохожих и патрульных.

После того, как женщину предупредили об ответственности по статье “Хулиганство“, последняя внезапно бросилась на полицейского, начала хватать его за форменную одежду, царапать руки и укусила за ногу, - говорится в сообщении.

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Согласно действующему законодательству, женщину задержали и надели наручники, после чего посадили в патрульный автомобиль. В салоне задержанная не успокоилась, стала бить ногами по двери и в итоге выбила стекло в служебном автомобиле.

На место вызвали следователей Левобережного отдела полиции и скорую, которая диагностировала у полицейского ушиб мягких тканей конечностей и укусы.

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Для дальнейшего выяснения обстоятельств задержанную доставили в отдел полиции. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (Умышленное нанесение работнику правоохранительного органа побоев в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Напоминаем, в Николаевской области полицейские задержали мужчину, который порезал руку своему товарищу, а затем оказал сопротивление прибывшим полицейским и сломал нос одному из них.

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Теги: Мариуполь, Донецкая область, нападение на полицейского
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Комментариев (1)
Потому_что    20.05.2020, 18:24
Оценка:  0
Потому_что
Что то в последние время слишком часто начали пластиковых избивать, пора их заново реформировать.
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