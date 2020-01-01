COVID-19 в Киеве: за сутки заразились 108 человек

13 человек направлены в больницы.

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заразились 108 человек. 13 из них отправлены в больницы. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

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Среди заразившихся: 53 женщины, 46 мужчин и 9 детей. Самому маленькому заболевшему ребенку – всего 1 год.

С момента начала пандемии коронавируса заболевание выявлено у 8 662 жителей украинской столицы. 3 044 киевлянина смогли побороть эту опасную болезнь. 138 человек умерли. На данный момент в Киеве 5 480 активных случаев COVID-19.

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Больше всего заразившихся в Дарницком районе – 1 395. Меньше всего – в Подольском районе (539).

Ранее Кличко рассказал, что в Киеве с момента начала пандемии коронавируса сделали 73 тысячи тестов ПЦР и 10,5 тысяч тестов ИФА. На 100 тысяч киевлян - 130 тестов на COVID-19. Ни в одном другом украинском городе так много тестов не делают.