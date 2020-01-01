В Киеве голый мужчина разгуливает по правительственному кварталу

Неизвестный в "костюме Адама" прогуливается по центру Киева.

Голый мужчина гуляет по центру Киева кадр из видео

Голый мужчина разгуливал в правительственном квартале в Киеве. Видеозапись прогулки дерзкого нудиста опубликовал пользователь Фейсбука Дмитрий Кучер.

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“Киев. Крепостной переулок 6. Абсолютно голый мужик гуляет в правительственном квартале“, - написал он в комментарии под видео.

Когда была сделана запись, не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве голый мужчина перекрыл движение транспорта. Неадекват нарвался на гнев водителей.