В Киеве голый мужчина разгуливает по правительственному кварталу
Неизвестный в "костюме Адама" прогуливается по центру Киева.
Голый мужчина разгуливал в правительственном квартале в Киеве. Видеозапись прогулки дерзкого нудиста опубликовал пользователь Фейсбука Дмитрий Кучер.
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“Киев. Крепостной переулок 6. Абсолютно голый мужик гуляет в правительственном квартале“, - написал он в комментарии под видео.
Когда была сделана запись, не уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве голый мужчина перекрыл движение транспорта. Неадекват нарвался на гнев водителей.