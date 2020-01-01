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Киевлянин ногами повредил семь автомобилей

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Вандал находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото с места преступления
Фото с места преступления
facebook.com/pg/KyivOperativ/

В Киеве сотрудники полиции сегодня рано утром, 12 августа, задержали местного жителя, который ногами повредил семь припаркованных автомобилей. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.

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По предварительной информации, примерно в 05:00 полиция получила сообщение, что на бульваре Верховной Рады неизвестный мужчина ногами бьет по автомобилям. Патрульные полицейские прибыли на место происшествия своевременно, ещё до того, как вандал успел убежать. Его задержали.

Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, поэтому правоохранители надели на него наручники.

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По данному факту открыто уголовное производство. Вандалу теперь придется компенсировать материальный вред, который он нанес владельцам семи машин. 

Ранее в Киеве школьницы повредили около десяти автомобилей. Они шли по тротуару и царапали острым предметом кузова припаркованных авто.

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Теги: Киев, полиция, вандал, автомобили
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