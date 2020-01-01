В Киеве на взятке поймали старшего следователя полиции

Правоохранитель потребовал у подозреваемого 5 тысяч долларов.

Правоохранительные органы задержали старшего следователя Главного управления Нацполиции Киевской области, который вымогал у подозреваемого взятку в размере 5 тысяч долларов. Об этом сегодня сообщает Офис генпрокурора.

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По версии следствия, в феврале 2020 года сотрудник полиции получил 700 долларов от подозреваемого за то, что не будет до суда брать его под стражу и укажет в обвинительном заключении обстоятельства, смягчающие его вину.

После этого следователь потребовал от того же подозреваемого еще 5 тысяч долларов, обещая постараться, чтобы суд "гарантированно" принял по его делу более мягкое наказание.

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Во время получения взятки следователя полиции задержали. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Ранее в Винницкой области за вымогательство взятки в размере 5,5 тысяч долларов задержали инспектора ювенальной превенции. Полицейский обещал закрыть уголовное дело.