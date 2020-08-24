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День независимости в Киеве отмечали 20 тыс человек - полиция

Комментариев: 2
Порядок в столице обеспечивали 4,5 тыс полицейских.
День независимости в Киеве отмечали 20 тыс человек - полиция
День независимости в Киеве отмечали 20 тыс человек - полиция
Офис президента

В праздновании Дня независимости Украины в Киеве приняли участие около 20 тыс человек. Об этом сообщает полиция в понедельник, 24 августа.

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“Только в Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 20 тыс человек. Их безопасность обеспечивали 4,5 тысячи правоохранителей - работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии“ - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что массовые мероприятия прошли спокойно. Правонарушения не зафиксированы.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский в День независимости призвал инвестировать в Украину.

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Теги: День Независимости, Массовые мероприятия, полиция, порядок
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Комментариев (2)
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Свидома-Погань    24.08.2020, 18:34
Оценка:  -22
Свидома-Погань
ну если уже Сердючна в вышиванке))значит Украина таки да нЭзалЭжна.
SAId    24.08.2020, 18:21
Оценка:  +2
SAId
млять манатіки потапи сердючки і "головний" клоун...невже це найкраще що має Україна?? сумно дуже сумно....
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