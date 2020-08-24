Порядок в столице обеспечивали 4,5 тыс полицейских.

День независимости в Киеве отмечали 20 тыс человек - полиция Офис президента

В праздновании Дня независимости Украины в Киеве приняли участие около 20 тыс человек. Об этом сообщает полиция в понедельник, 24 августа.

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“Только в Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 20 тыс человек. Их безопасность обеспечивали 4,5 тысячи правоохранителей - работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии“ - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что массовые мероприятия прошли спокойно. Правонарушения не зафиксированы.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский в День независимости призвал инвестировать в Украину.