Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ветка на Виноградарь и 4G: Планы киевского метро на 2021-й

Комментариев: 0
Начальник столичного метрополитена раскрыл планы на предстоящий год.
Киевское метро получит еще одну ветку
Киевское метро получит еще одну ветку
facebook.com/BrahinskyyViktor

Киевский метрополитен планирует в 2021 году сосредоточиться на продолжении строительства ветки на Виноградарь. Об этом сообщил начальник подземки Виктор Брагинский на странице в Facebook.

Читай также: Киевлян предупредили об ограничениях в метро во время локдауна

Кроме того, по словам начальника метрополитена, предприятие продолжит работу по обустройству инфраструктуры доступности.

“В вестибюлях появится больше новых турникетов, принимающих все современные виды оплаты. Завершится запуск в подземке 4G. Остались только “Теремки“, – добавил он.

Читай также: В киевском метро табло будут показывать время до прибытия поезда

По словам Брагинского, работники метрополитена продолжают проводить усиленную дезинфекцию станций и подвижного состава.

Также пассажиров просят пользоваться бесконтактными средствами оплаты проезда и масками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве четыре вагона метро пострадали от рук хулиганов. Неизвестные разбили окна в поездах.

Поделись:
Теги: метро, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь