Ветка на Виноградарь и 4G: Планы киевского метро на 2021-й

Начальник столичного метрополитена раскрыл планы на предстоящий год.

Киевский метрополитен планирует в 2021 году сосредоточиться на продолжении строительства ветки на Виноградарь. Об этом сообщил начальник подземки Виктор Брагинский на странице в Facebook.

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Кроме того, по словам начальника метрополитена, предприятие продолжит работу по обустройству инфраструктуры доступности.

“В вестибюлях появится больше новых турникетов, принимающих все современные виды оплаты. Завершится запуск в подземке 4G. Остались только “Теремки“, – добавил он.

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По словам Брагинского, работники метрополитена продолжают проводить усиленную дезинфекцию станций и подвижного состава.

Также пассажиров просят пользоваться бесконтактными средствами оплаты проезда и масками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве четыре вагона метро пострадали от рук хулиганов. Неизвестные разбили окна в поездах.