Показаны фото, как в Киеве столкнулось девять машин
О пострадавших ничего не сообщается.
Масштабное ДТП произошло в Голосеевском районе Киева. Там на заснеженной улице столкнулось сразу девять автомобилей.
Об этом сообщил Телеграм-канал dtp.kiev.ua, показав фото с места происшествия.
Масштабная автотроща на улице Антоновича, 156, - написали под публикацией авторы.
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Уточняется, что машины столкнулись на дороге, где до этого после снегопада было затруднено движение. Пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.
Известно, что автомобили получили повреждения разной степени. На месте разбиралась полиция. Проезд по улице оказался ограничен.
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