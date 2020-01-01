Показаны фото, как в Киеве столкнулось девять машин

О пострадавших ничего не сообщается.

Масштабное ДТП произошло в Голосеевском районе Киева. Там на заснеженной улице столкнулось сразу девять автомобилей.

Об этом сообщил Телеграм-канал dtp.kiev.ua, показав фото с места происшествия.

Масштабная автотроща на улице Антоновича, 156, - написали под публикацией авторы.

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Уточняется, что машины столкнулись на дороге, где до этого после снегопада было затруднено движение. Пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.

Известно, что автомобили получили повреждения разной степени. На месте разбиралась полиция. Проезд по улице оказался ограничен.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве мужчина упал с пятого этажа и подумал, что копы - это ангелы.

