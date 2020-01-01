Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Показаны фото, как в Киеве столкнулось девять машин

Комментариев: 0
О пострадавших ничего не сообщается.
ДТП произошло на ул. Антоновича
ДТП произошло на ул. Антоновича
t.me/dtpkievua

Масштабное ДТП произошло в Голосеевском районе Киева. Там на заснеженной улице столкнулось сразу девять автомобилей.

Об этом сообщил Телеграм-канал dtp.kiev.ua, показав фото с места происшествия.

Масштабная автотроща на улице Антоновича, 156, - написали под публикацией авторы.

Читай также: Под Ровно в ДТП погибли два брата, их подруги госпитализированы

Уточняется, что машины столкнулись на дороге, где до этого после снегопада было затруднено движение. Пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.

Известно, что автомобили получили повреждения разной степени. На месте разбиралась полиция. Проезд по улице оказался ограничен.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве мужчина упал с пятого этажа и подумал, что копы - это ангелы.

Поделись:
Теги: авто, машины, дорога, ДТП, авария, фото, столкновение, Киев, столица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь