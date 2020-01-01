Полицейские возлагают вину за ДТП на погибшего водителя.

Под Ровно в ДТП погибли два брата, их подруги госпитализированы

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Под Ровно в ДТП погибли два брата, их подруги госпитализированы

В Ровенской области в результате ДТП погибли двое братьев из Львова. Об этом сообщает полиция региона.

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Смертельное автопроисшествие произошло 14 января около часа ночи на автодороге Киев-Чоп вблизи поселка Гоща.

Полицейские установили, что 31-летний львовянин, водитель автомобиля Audi А5, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки и совершил наезд на металлический отбойник.

В результате водитель легковушки погиб на месте. Пассажиру авто – родному брату водителя – медики скорой оказывали помощь на месте происшествия, однако, жизнь его спасти не удалось.

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Еще две пассажирки, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Их с различными нетяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровенской центральной городской больницы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей, следователи следственного управления начали досудебное расследование.

Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных, есть пострадавшие. При движении в сторону Ленинградской площади Ford Edge врезался в патрульный Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Мазда 6.