В Киеве мужчина упал с пятого этажа и подумал, что копы - это ангелы

Пострадавший рассказал, что выпрыгнул в окно из-за личных проблем.

Инцидент произошел в Киеве. Там местный житель выбросился с пятого этажа. Ему оказывали помощь полицейские.

Читай также: В Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных, есть пострадавшие

Об этом стало известно из Телеграм-канала Патрульной полиции Киева, где также опубликовали видео.

В полицию позвонил отец потерпевшего, рассказав, что сын хочет свести счеты с жизнью. Оперативники приехали домой к мужчине на бульваре Дружбы Народов, но им никто не открыл.

Было не заперто, и патрульные вошли. Увидели, что открыто окно. Выглянув на улицу, заметили человеческий силуэт на земле.

Читай также: В Киеве монтажника насмерть засыпало песком

Оказалось, что киевлянин выпрыгнул в окно из-за проблем в личной жизни. Когда подошли копы, он был в сознании. Но, видимо, сомневался в том, что жив, так как поинтересовался у полицейских, не ангелы ли они. Смог назвать имя – Денис, и сказал, что у него все болит.

На место вызвали отца мужчины. Пострадавшему оказали домедицинскую помощь, у него серьезные травмы. Сколько он пролежал беспомощно на земле, потерпевший вспомнить не мог.

Мужчина выпал с 5 этажа и подумал, что копы - это ангелы 0:00 / 01:09

Напомним, ранее мы писали, что Кличко опроверг повышение тарифов на тепло в Киеве.

