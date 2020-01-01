В Киеве мужчина упал с пятого этажа и подумал, что копы - это ангелы
Инцидент произошел в Киеве. Там местный житель выбросился с пятого этажа. Ему оказывали помощь полицейские.
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Об этом стало известно из Телеграм-канала Патрульной полиции Киева, где также опубликовали видео.
В полицию позвонил отец потерпевшего, рассказав, что сын хочет свести счеты с жизнью. Оперативники приехали домой к мужчине на бульваре Дружбы Народов, но им никто не открыл.
Было не заперто, и патрульные вошли. Увидели, что открыто окно. Выглянув на улицу, заметили человеческий силуэт на земле.
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Оказалось, что киевлянин выпрыгнул в окно из-за проблем в личной жизни. Когда подошли копы, он был в сознании. Но, видимо, сомневался в том, что жив, так как поинтересовался у полицейских, не ангелы ли они. Смог назвать имя – Денис, и сказал, что у него все болит.
На место вызвали отца мужчины. Пострадавшему оказали домедицинскую помощь, у него серьезные травмы. Сколько он пролежал беспомощно на земле, потерпевший вспомнить не мог.
Напомним, ранее мы писали, что Кличко опроверг повышение тарифов на тепло в Киеве.