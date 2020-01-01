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Показано видео, как в Киеве бойцы ГСЧС достали из-подо льда собаку

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Пес провалился под лед во время прогулки с хозяйкой.
Спасатели вытащили собаку, которая провалилась под лед
Спасатели вытащили собаку, которая провалилась под лед
Скриншот видео

Инцидент произошел в Киеве накануне, 15 января. Домашняя собака провалилась под лед на Днепре, когда ее выгуливала хозяйка.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Телеграм.

Отмечено, что женщина сначала пыталась сама вытащить пса. Но у нее ничего не получилось, после чего она позвонила в спасательную службу.  

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Лед оказался слабеньким и хрупким. Спасателю пришлось быстро пробираться по нему вплавь, чтобы достать собаку. После того, как животное оказалось в руках у бойца ГСЧС, его вместе со спасенышем оперативно вытащили на берег коллеги.

Неравнодушные горожане принесли простыни и теплые одеяла. В них завернули озябшее животное, чтобы оно согрелось.

Напомним, ранее мы писали, что “девушка с собачкой“ из Уханя всё же заболела коронавирусом в Украине.

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Теги: собака, Киев, спасатели, ГСЧС Украины, спасение, животное, видео
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