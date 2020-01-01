В Киеве автобус сбил пешехода на “зебре”

Пострадавшего госпитализировали.

ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Павла Тычины в Киеве.

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Об этом сообщил Телеграм-канал Киев Сейчас, показав фото с места.

Уточняется, что мужчину, шедшего по “зебре”, сбил автобус. Пешеход остался жив, его госпитализировали с травмами.

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По словам водителя, он поздно заметил мужчину. В итоге не успел притормозить и наехал на него. Удар, судя по всему, был сильным. На снимке видно, что у транспортного средства разбито лобовое стекло.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Личность пострадавшего устанавливается, на вид, по данным очевидцев, ему около 65-70 лет.

Автобус сбил пешехода t.me/kyiv_n/

Напомним, ранее мы писали, что на Харьковщине авто переехало женщину, которая лежала на дороге.

