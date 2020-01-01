Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве автобус сбил пешехода на “зебре”

Комментариев: 0
Пострадавшего госпитализировали.
Автобус сбил пешехода
Автобус сбил пешехода
t.me/kyiv_n/

ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Павла Тычины в Киеве.

Читай также: В Одессе столкнулись два автомобиля, есть жертвы

Об этом сообщил Телеграм-канал Киев Сейчас, показав фото с места.

Уточняется, что мужчину, шедшего по “зебре”, сбил автобус. Пешеход остался жив, его госпитализировали с травмами. 

Читай также: На Львовщине поезд протаранил маршрутку на переезде

По словам водителя, он поздно заметил мужчину. В итоге не успел притормозить и наехал на него. Удар, судя по всему, был сильным. На снимке видно, что у транспортного средства разбито лобовое стекло.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Личность пострадавшего устанавливается, на вид, по данным очевидцев, ему около 65-70 лет.

Автобус сбил пешехода
Автобус сбил пешехода
t.me/kyiv_n/

Напомним, ранее мы писали, что на Харьковщине авто переехало женщину, которая лежала на дороге.

Поделись:
Теги: ДТП, Киев, столица, пешеход, авария, зебра, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь