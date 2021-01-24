Пострадавшая скончалась на месте.

На Харьковщине авто переехало женщину, которая лежала на дороге Нацполиция

На Харьковщине авто переехало женщину, которая лежала на дороге. Водитель вызвал скорую помощь, но спасти ее не удалось. Подробности передает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Читай также: Били, унижали: Полиция Харькова нашла похищенного мужчину

По данным правоохранителей, инцидент произошел 23 января около 17:20, неподалеку от села Кочеток Чугуевского района.

Сотрудниками полиции предварительно было установлено, что легковой автомобиль совершил наезд на местную жительницу. Машина двигалась по неосветленной дороге, а женщина лежала на проезжей части.

Читай также: Спектакль: У Зеленского высказались о Тупицком и его попытках работать

Мужчина, который находился за рулем, остановился, вызвал скорую помощь и правоохранителей. Врачам не удалось спасти пострадавшую. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи внесли информацию об аварии в Единый реестр досудебных расследований. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением водительских прав на 3 года. Подробные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Днепром произошла смертельная авария.