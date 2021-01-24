На Харьковщине авто переехало женщину, которая лежала на дороге
На Харьковщине авто переехало женщину, которая лежала на дороге. Водитель вызвал скорую помощь, но спасти ее не удалось. Подробности передает пресс-служба областного управления Нацполиции.
Читай также: Били, унижали: Полиция Харькова нашла похищенного мужчину
По данным правоохранителей, инцидент произошел 23 января около 17:20, неподалеку от села Кочеток Чугуевского района.
Сотрудниками полиции предварительно было установлено, что легковой автомобиль совершил наезд на местную жительницу. Машина двигалась по неосветленной дороге, а женщина лежала на проезжей части.
Читай также: Спектакль: У Зеленского высказались о Тупицком и его попытках работать
Мужчина, который находился за рулем, остановился, вызвал скорую помощь и правоохранителей. Врачам не удалось спасти пострадавшую. От полученных травм она скончалась на месте.
Следователи внесли информацию об аварии в Единый реестр досудебных расследований. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением водительских прав на 3 года. Подробные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Днепром произошла смертельная авария.