Стало известно, сколько жители Киева задолжали за "коммуналку"

Растущие долги жителей столицы могут привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения, заявил Кличко.

Задолженность киевлян за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за тепло и горячую воду, наданный момент составляет около четырех млрд. грн. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил городской глава Киева Виталий Кличко в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Кличко отметил, что долг - значительно выше, чем год ранее. По мнению Кличко "поднятие цены на газ создает большую социальную напряженность".

Мэр Киева напомнил, об инициированной Ассоциацией городов Украины встрече с премьер-министром Украины, представителями правительства и депутатами, на которой обсуждались вопросы цены на газ для населения и компенсации для теплопредприятий разницы в тарифах - между фиксированной и рыночной ценой на газ.

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем урегулировать вопрос разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения. В любом случае вопрос компенсации не может быть возложен на местные бюджеты. Ведь четыре млрд грн за отопительный сезон только в Киеве - это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения", - сказал Кличко.

Накануне в Киеве прошла акция протеста против повышения тарифов на газ.

Напомним, 15 января в городах Украины началась всеукраинская акция Стоп тарифный геноцид.

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