Полицейские терроризировали руководителя охранной фирмы.

Требовали несуществующий долг: В Киеве двое копов пойдут под суд

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Требовали несуществующий долг: В Киеве двое копов пойдут под суд

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента внутренних расследований Нацполиции Украины. Как сообщает Офис Генерального прокурора, оперативников уличили в вымогательстве денежных средств.

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По данным следствия, двое правоохранителей, действуя в интересах третьего лица, требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс грн несуществующего долга, а именно компенсации за якобы нарушение им договоренностей о предоставлении охраны при сборе урожая зерна, к которым он не имел отношения.

После передачи части указанных средств в сумме 85 тыс грн полицейских задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Мероприятия по разоблачению сотрудников полиции осуществлялись прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождения Главного оперативного управления ГБР.

Напомним, на Закарпатье две банды терроризировали население. Они облагали “данью“ потерпевших.