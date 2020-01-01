Под Киевом 10-летний мальчик выпал с 15-го этажа

Он разбился насмерть.

Сегодня, 28 января, в поселке Чайки Киево-Святошинского района с 15-го этажа жилого дома на улице Лобановского выпал 10-летний мальчик, сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области. От полученных травм он погиб на месте.

Читай также: "Киевтеплоэнерго" объяснило причины "аномальных" платежек

Трагедия произошла примерно в 15:00. Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть ребенка.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства этой трагедии.

На данный момент известно, что мальчик жил в частном доме. Как и зачем он попал на 15-й этаж многоэтажки - предстоит узнать следствию.

Читай также: Киевские полицейские пять лет выписывали себе липовые зарплаты

Ранее стало известно, что в Киевской области сотрудники полиции задержали педофила. Он совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних мальчиков, а происходящее снимал на телефон.