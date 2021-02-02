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В Киеве задержали лиц, обстрелявших автомобиль на Оболони

Комментариев: 2
Нападавших нашли в Голосеевском районе.
Возможное орудие преступления
Возможное орудие преступления
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые вчера вечером, 1 февраля, на проспекте Степана Бандеры из автоматического оружия обстреляли автомобиль. Об этом проинформировала пресс-служба столичной Нацполиции.

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Полиция вчера вечером в Киеве, как только стало известно о стрельбе на проспекте Степана Бандеры, ввела специальную операцию. Меньше одного часа понадобилось, чтобы найти иномарку, откуда вели огонь. Её нашли в Голосеевском районе. В ней было двое мужчин. Во время обыска у них нашли автоматическое оружие.

Также правоохранители нашли автомобиль, в который стреляли нападавшие. Никто из людей не пострадал. Машину, имеющую следы выстрелов, изъяли для проведения экспертизы.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Фигуранты задержаны. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве своего 6-летнего сына.

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Теги: Киев, оружие, автомобиль, обстрел
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Комментариев (2)
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sansantral    02.02.2021, 12:15
Оценка:  0
sansantral
кучно шмальнул, похоже по скорострелу на узи
WTF4wtf    02.02.2021, 12:26
Оценка:  0
WTF4wtf
На верхнем фото похоже российский "Кедр" 9мм ...
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