В Киеве задержали лиц, обстрелявших автомобиль на Оболони

Нападавших нашли в Голосеевском районе.

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые вчера вечером, 1 февраля, на проспекте Степана Бандеры из автоматического оружия обстреляли автомобиль. Об этом проинформировала пресс-служба столичной Нацполиции.

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Полиция вчера вечером в Киеве, как только стало известно о стрельбе на проспекте Степана Бандеры, ввела специальную операцию. Меньше одного часа понадобилось, чтобы найти иномарку, откуда вели огонь. Её нашли в Голосеевском районе. В ней было двое мужчин. Во время обыска у них нашли автоматическое оружие.

Также правоохранители нашли автомобиль, в который стреляли нападавшие. Никто из людей не пострадал. Машину, имеющую следы выстрелов, изъяли для проведения экспертизы.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Фигуранты задержаны. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве своего 6-летнего сына.