В киевском метро поставят новые универсальные турникеты

Новые турникеты смогут принимать все способы оплаты.

В столичном метрополитене заменят турникеты, а также установят металлические огнеупорные двери на станциях. Об этом информирует пресс-служба “Киевского метрополитена“.

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Так, на станции “Контрактовая площадь“ уже поставили новые турникеты на входе с улицы Верхний Вал. Еще раньше они появились на станциях “Сырец“, “Площадь Льва Толстого“, “Героев Днепра“, “Харьковская“.

Отмечается, что новые турникеты способны принимать все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Также этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах, - отметили в метрополитене.

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Помимо замены турникетов в подземке принялись менять деревянные двери на металлические. В частности уже обновили их на станции “Арсенальная“.

На возмущение киевлян, что станция является памятником архитектуры, в метрополитене отметили, что вынуждены так поступать.

Нам тоже эти двери не нравятся, но по ГСН (государственные строительные нормы – ред.) должны быть именно такие – металлические противопожарные, они у производителей типовые. Замена производится достаточно давно и постепенно будут все двери только такого вида, - заявили в пресс-службе метро.

Напомним, в Киевском метро установят ещё 305 камер видеонаблюдения. 75 камер смогут распознавать лица и проводить термальный скрининг.