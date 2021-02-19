Известны подробности полицейской спецоперации в столице

Задержаны лидеры этнической банды наркоторговцев.

В результате спецоперации, которую проводили правоохранители в Киеве 15 февраля, задержали двух лидеров этнической банды наркоторговцев. Об этом рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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Установлено, что участники этнической банды сбывали метадон из рук в руки. Организаторами наркобизнеса оказались двое мужчин, 1954 и 1985 годов рождения. В ходе спецоперации, в которой принимали участие бойцы спецподразделений полиции, их задержали.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Правоохранители провели 10 санкционированных обысков. Организаторам наркобизнеса сообщили о подозрении в совершении преступления. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Сейчас полицейские собирают доказательства противоправной деятельности сообщников подозреваемых.

Ранее стало известно, что в Киевской области полицейские задержали преступную группировку, которая специализировалась на похищении людей с целью завладения их квартирами.