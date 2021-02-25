В Киеве на прохожую рухнула глыба льда

Огромная снежная глыба упала на девушку в центре столицы. Девушка потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь.

В центре Киева большая глыба льда и снега обрушилась на проходившую по тротуару девушку. Пострадавшая травмирована, сообщает Киев оперативный в Facebook.

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Происшествие случилось на улице Большой Васильковской у Киевского национального лингвистического университета.

Очевидцы утверждают, что девушка после обрушения на нее пласта льда потеряла сознание.

Прохожие вызвали скорую помощь. До ее приезда девушке оказывала помощь женщина.

Напомним, это уже второй подобный инцидент за последнее время. Так, недавно в Голосеевском районе на женщину обрушился лед со снегом с крыши. Пострадавшую госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча. Инцидент попал на видео.