Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Киева 2-3 марта могут перекрыть движение: Известна причина

Комментариев: 0
Ограничения будут носить незначительный характер.
В центре Киева 2-3 марта могут перекрыть движение: Известна причина
В центре Киева 2-3 марта могут перекрыть движение: Известна причина
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В центре Киева могут частично перекрыть движение транспорта. Ограничения будут введены 2-3 марта, во вторник и среду. Причины сообщила пресс-служба Государственного управления охраны.

Читай также: В Киеве 463 новых случая COVID, выздоровели 746 человек

Так, по имеющимся данным, движение на центральном районе столицы могут ограничить из-за визита в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Ограничения будут введены на отдельных улицах, а их характер будет незначительным. Как отметили в ведомстве, государственная охрана предоставляется иностранным чиновникам высокого уровня, которые прибыли на территорию государства по приглашению госвластей.

Читай также: В киевских парках начали ставить “антиманьячные“ кнопки

Стоит отметить, что Шарль Мишель прилетел в Украину во вторник, 2 марта. Вместе с президентом Владимиром Зеленским он отправился на Донбасс, а именно в Луганскую область. В пресс-службе Офиса президента сообщали подробности поездки.

Ранее также сообщалось, что в Киеве из-за ремонта будет ограничено движение на Индустриальном мосту. Оно продлится до 31 мая.

Поделись:
Теги: Киев, движение, ограничение, центр, Европейский совет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь