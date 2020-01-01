В центре Киева 2-3 марта могут перекрыть движение: Известна причина

Ограничения будут носить незначительный характер.

В центре Киева могут частично перекрыть движение транспорта. Ограничения будут введены 2-3 марта, во вторник и среду. Причины сообщила пресс-служба Государственного управления охраны.

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Так, по имеющимся данным, движение на центральном районе столицы могут ограничить из-за визита в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Ограничения будут введены на отдельных улицах, а их характер будет незначительным. Как отметили в ведомстве, государственная охрана предоставляется иностранным чиновникам высокого уровня, которые прибыли на территорию государства по приглашению госвластей.

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Стоит отметить, что Шарль Мишель прилетел в Украину во вторник, 2 марта. Вместе с президентом Владимиром Зеленским он отправился на Донбасс, а именно в Луганскую область. В пресс-службе Офиса президента сообщали подробности поездки.

Ранее также сообщалось, что в Киеве из-за ремонта будет ограничено движение на Индустриальном мосту. Оно продлится до 31 мая.