Движение на Индустриальном мосту ограничат до 31 мая из-за ремонта

Это первый подобный ремонт с момента постройки объекта.

В Киеве частично ограничат движение на Индустриальном мосту из-за капитального ремонта. Он продлится до конца весны. Подробности о функционировании моста передает пресс-служба КГГА.

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В сообщении указывается, что движение на Индустриальном мосту будет ограничено с 07:00 субботы, 27 февраля, до 31 мая. Капремонт начнется с проведения работ на части объекта в направлении центра. На следующей неделе ремонт начнут в направлении Борщаговки.

Во время проведения ремонтных мероприятий будет ограничено движение на полторы полосы. Это коснется обеих частей моста. Кроме того, в рамках первого этапа ограничения коснутся и пешеходов. Люди смогут двигаться со стороны станции метро “Шулявская“ по тротуарам путепровода.

“Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его постройки в 1977 году“, – сообщили в КГГА.

Карта ремонта КГГА / Фейсбук

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Стоит также отметить, что ремонт Индустриального моста состоится в комплексе с обновление Борщаговской улицы.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за порыва теплотрассы затопило кипятком подземный переход.