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В Киеве хулиганы обстреляли авто на парковке: Фото

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Неизвестные повредили, как минимум, три машины.
Неизвестные обстреляли машины возле столичного университета
Неизвестные обстреляли машины возле столичного университета
t.me/KyivOperativ

В Киеве дебоширы стреляли по припаркованным автомобилям.

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Об этом сообщил паблик Киев Оперативный в Телеграм.

По данным портала, инцидент произошел возле Национального авиауниверситета. Хулиганы целились из оружия по окнам машин.

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Предварительно сообщается, что люди в результате обстрелов не пострадали. Были повреждены три транспортных средства.

Вооруженных злоумышленников ищут правоохранители. Подробности выясняются.

Неизвестные обстреляли машины возле столичного университета
Неизвестные обстреляли машины возле столичного университета
t.me/KyivOperativ

Неизвестные обстреляли машины возле столичного университета
Неизвестные обстреляли машины возле столичного университета
t.me/KyivOperativ

Неизвестные обстреляли машины возле столичного университета
Неизвестные обстреляли машины возле столичного университета
t.me/KyivOperativ

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре стреляли в кафе, 15 человек задержали.

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Теги: фото, Киев, стрельба, авто, обстрелы, хулиганство
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