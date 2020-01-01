В Киеве хулиганы обстреляли авто на парковке: Фото
Неизвестные повредили, как минимум, три машины.
В Киеве дебоширы стреляли по припаркованным автомобилям.
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Об этом сообщил паблик Киев Оперативный в Телеграм.
По данным портала, инцидент произошел возле Национального авиауниверситета. Хулиганы целились из оружия по окнам машин.
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Предварительно сообщается, что люди в результате обстрелов не пострадали. Были повреждены три транспортных средства.
Вооруженных злоумышленников ищут правоохранители. Подробности выясняются.
Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре стреляли в кафе, 15 человек задержали.