Ночью на улице Бажана убили женщину

Полиция выясняет все обстоятельства этого преступления.

Сегодня ночью, 7 марта, на проспекте Бажана в Дарницком районе Киева нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил Отдел коммуникации столичной полиции.

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По предварительным данным, полиция получила сообщение об обнаружении тела неизвестной женщины без признаков жизни примерно в 03:00. На место происшествия немедленно направили наряд полиции, следственно-оперативную группу, экспертов, кинологов.

Оказалось, что на теле женщины есть признаки, указывающие, что смерть была насильственной.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Выясняются все обстоятельства этого убийства.

Ранее стало известно, что 44-летний киевлянин убил двух сестер, чтобы завладеть их квартирой. Одну девушку он отравил, а другую – застрелил в Голосеевском парке.