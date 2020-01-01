Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ночью на улице Бажана убили женщину

Комментариев: 0
Полиция выясняет все обстоятельства этого преступления.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/mvs.gov.ua/

Сегодня ночью, 7 марта, на проспекте Бажана в Дарницком районе Киева нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил Отдел коммуникации столичной полиции.

Читай также: В Киеве замдиректора школы развращал 10-летнюю девочку

По предварительным данным, полиция получила сообщение об обнаружении тела неизвестной женщины без признаков жизни примерно в 03:00. На место происшествия немедленно направили наряд полиции, следственно-оперативную группу, экспертов, кинологов.

Оказалось, что на теле женщины есть признаки, указывающие, что смерть была насильственной.

Читай также: В Киеве жестоко убита администратор магазина, убийца найден

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Выясняются все обстоятельства этого убийства.

Ранее стало известно, что 44-летний киевлянин убил двух сестер, чтобы завладеть их квартирой. Одну девушку он отравил, а другую – застрелил в Голосеевском парке.

Поделись:
Теги: Киев, женщина, убийство, полиция, уголовное производство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь