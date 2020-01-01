В Киеве замдиректора школы развращал 10-летнюю девочку

Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 156 УК Украины.

В Киеве правоохранители задержали заместителя директора школы по хозяйственной работе, которого подозревают в развращении 10-летней девочки. Об этом проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры.

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По версии следствия, 3 марта примерно в 14:40 подозреваемый, 1989 года рождения, увидел девочку, которая шла домой по улице Радужная в Днепровском районе, и последовал за ней.

В подъезде дома подозреваемый силой затолкнул девочку в лифт и совершил развратные действия. После того, как лифт остановился, он убежал по лестнице.

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Правоохранителям удалось оперативно разыскать и задержать злоумышленника. По данному факту следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 156 УК Украины. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Сумской области правоохранители задержали 40-летнего и 43-летнего мужчин, которых подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы. Оба её родственники – отец и дядя.