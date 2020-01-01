В "Киевском СИЗО" антисанитарные условия - Офис омбудсмена

Выявлены и другие нарушения.

В государственном учреждении “Киевский следственный изолятор“ осужденные и задержанные спят по очереди из-за нехватки спальных мест, живут в антисанитарных условиях и бесплатно работают. Об этом в Facebook сообщил Офис омбудсмена Украины.

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В частности, в камерах “Киевского СИЗО“ влажные стены, есть грибок. Камеры не обеспечены надлежащим искусственным освещением, окна слишком сильно зарешечены, боксы сборного отделения не отапливаются. Заключенные из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах не имеют возможность дышать свежим воздухом.

Во время мониторинга выявили, что из-за отсутствия спальных мест осужденные и задержанные спят по очереди или на полу. Также обнаружили многочисленные факты использования бесплатного труда задержанных и осужденных.

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Офис омбудсмена Украины отмечает, что администрация СИЗО нарушает права осужденных на контакты с внешним миром. Лицам, осужденным к аресту, не разрешают звонить по телефону, а лицам, осужденным пожизненно – в выходные и праздничные дни.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в марте 2021 года Министерство юстиции продаст первую тюрьму, которая не используется. Её продадут на открытом электронном аукционе через систему “Prozorro-Продажи“.