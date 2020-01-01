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Сторонники Антоненко блокировали столичный суд

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Сегодня должно было состояться очередное заседание по делу об убийстве Шеремета.
Активисты возле Шевченковского суда
Активисты возле Шевченковского суда
Скриншот

Активисты блокировали выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы оттуда не вывезли Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщает PavlovskyNEWS.

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Сегодня, 9 марта, в Шевченковском суде должно было состояться очередное заседание по делу об убийстве Шеремета, но его отменили. Сторонники обвиняемого направились к выезду из суда, откуда его должны вывезти в СИЗО.

По данным PavlovskyNEWS, полиция силой пытается оттолкнуть протестующих с проезжий части. На момент написания этой новости микроавтобус с Антоненко еще не покинул территорию суда, но одному служебному автомобилю проехать удалось.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате взрыва автомобиля. В 2019 году полиция заявила, что в причастности к убийству подозревают ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Ранее стало известно, что Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Антоненко и оставил его под арестом. Защитники просили отпустить его на поруки.

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Теги: Андрей Антоненко, Павел Шеремет, суд, убийство, активисты
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