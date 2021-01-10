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Украину ещё при Януковиче предупредили о подготовке убийства Шеремета

Комментариев: 3
Бывший офицер белорусского КГБ передал аудиозапись американцам.
Журналист Павел Шеремет
Журналист Павел Шеремет
Арсен Аваков/FB

Украинских правоохранителей предупредили о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета ещё в 2012 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Об этом в интервью "Новой газете" рассказал бывший офицер белорусского КГБ Игорь Макар.

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Бывший офицер спецслужб передал аудиозапись, в которой руководство белорусского КГБ обсуждало будущие убийства четырех неугодных лиц, американцам. По его словам, потом эту запись передали Украине, России и Беларуси.

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Напомним, 4 января 2021 года обнародовали аудиозапись, в которой говорится о возможной причастности к заказу убийства Шеремета со стороны представителей КГБ Беларуси. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что правоохранители могут завершить следственные действия по поводу "белорусского следа" в убийстве Шеремета уже в январе.

Ранее Аваков заявил, что расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета никак не связано с его карьерой.

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Теги: Шеремет, убийство, КГБ, Беларусь
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Комментариев (3)
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Перимаглиаднака    10.01.2021, 17:21
Оценка:  -27
Перимаглиаднака
И здесь Янукович...Так я вам больше скажу:Янукович лично нажал кнопку и взорвал бомбу в автомобиле Павла!Кто же заложил эту бомбу?Разумеется,Путин!Кто же ещё!
ЗовПрироды    10.01.2021, 17:31
Оценка:  +6
ЗовПрироды
Опять вам на вашей на московии медведь на голову нас_рал. Печалька
ЗовПрироды    10.01.2021, 17:14
Оценка:  +5
ЗовПрироды
И как теперь пан Аваков объяснить, какого хрена его люди похватали кого попало , что бы списать на них убийство ?
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