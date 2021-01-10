Украину ещё при Януковиче предупредили о подготовке убийства Шеремета

Бывший офицер белорусского КГБ передал аудиозапись американцам.

Украинских правоохранителей предупредили о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета ещё в 2012 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Об этом в интервью "Новой газете" рассказал бывший офицер белорусского КГБ Игорь Макар.

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Бывший офицер спецслужб передал аудиозапись, в которой руководство белорусского КГБ обсуждало будущие убийства четырех неугодных лиц, американцам. По его словам, потом эту запись передали Украине, России и Беларуси.

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Напомним, 4 января 2021 года обнародовали аудиозапись, в которой говорится о возможной причастности к заказу убийства Шеремета со стороны представителей КГБ Беларуси. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что правоохранители могут завершить следственные действия по поводу "белорусского следа" в убийстве Шеремета уже в январе.

Ранее Аваков заявил, что расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета никак не связано с его карьерой.