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Автотроща в Киеве: Столкнулось три легковушки и фура

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Показаны фото и видео с места происшествия.
Массовое ДТП произошло возле метро
Массовое ДТП произошло возле метро
espreso.tv

У станции метро Политехнический институт в Киеве произошло масштабное ДТП.

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Об этом сообщают ВартовіЕспресо. Также показаны фото и видео с места происшествия.

Уточняется, что автотроща произошла в ночь на 13 марта. На проспекте Победы столкнулись легковые авто Рено, Мазда и Форд, а также грузовик Ман.

Были повреждены транспортные средства. Люди в аварии не пострадали. На месте детали инцидента выясняли оперативники.

Напомним, ранее мы писали, что МИД подтвердил гибель украинских моряков в Черном море.

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Теги: Киев, видео, авария, ДТП
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