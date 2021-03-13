Автотроща в Киеве: Столкнулось три легковушки и фура

Показаны фото и видео с места происшествия.

У станции метро Политехнический институт в Киеве произошло масштабное ДТП.

Читай также: В Хмельницкой области семь человек пострадали в ДТП

Об этом сообщают ВартовіЕспресо. Также показаны фото и видео с места происшествия.

Уточняется, что автотроща произошла в ночь на 13 марта. На проспекте Победы столкнулись легковые авто Рено, Мазда и Форд, а также грузовик Ман.

Были повреждены транспортные средства. Люди в аварии не пострадали. На месте детали инцидента выясняли оперативники.

Напомним, ранее мы писали, что МИД подтвердил гибель украинских моряков в Черном море.

