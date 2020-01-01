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В Киеве заминировали здание у Рады

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Правоохранители проводят проверку.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Полиции Киева поступило сообщение о минировании административного здания в Правительственном квартале. Согласно их данным, у админздания по улице Грушевского установлено самодельное взрывное утройство.

Об этом сообщает полиция Киева в понедельник, 22 марта.

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На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб. Проводится проверка территории и транспортных средств рядом.

“Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области трое школьников угрожали взорвать школу. Таким образом дети “развлекались“.

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Теги: полиция, Киев, минирование, правительственный квартал, Рада
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