В Киеве заминировали здание у Рады

Правоохранители проводят проверку.

Полиции Киева поступило сообщение о минировании административного здания в Правительственном квартале. Согласно их данным, у админздания по улице Грушевского установлено самодельное взрывное утройство.

Об этом сообщает полиция Киева в понедельник, 22 марта.

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На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб. Проводится проверка территории и транспортных средств рядом.

“Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области трое школьников угрожали взорвать школу. Таким образом дети “развлекались“.