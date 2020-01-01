В Киеве заминировали здание у Рады
Правоохранители проводят проверку.
Полиции Киева поступило сообщение о минировании административного здания в Правительственном квартале. Согласно их данным, у админздания по улице Грушевского установлено самодельное взрывное утройство.
Об этом сообщает полиция Киева в понедельник, 22 марта.
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На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб. Проводится проверка территории и транспортных средств рядом.
“Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции“, - говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области трое школьников угрожали взорвать школу. Таким образом дети “развлекались“.