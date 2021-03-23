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Полицейского, ударившего женщину в ТРЦ, уволили

Комментариев: 1
Начальнику распустившего руки полицейского объявлен выговор.
Полицейского, ударившего женщину в ТРЦ, уволили
Полицейского, ударившего женщину в ТРЦ, уволили
Скриншот

Столичного полицейского, ударившего женщину в супермаркете, уволили. Об этом сообщает пресс-служба полиции во вторник, 23 марта.

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По данному факту силовики назначили служебное расследование. В ведомстве уверены, “позорные действия“ полицейского не могут быть оправданы. 

“Полицейского, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в  в столичном супермаркете охранник ударил женщину. Она отказалась надеть маску.

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Теги: Украина, Киев, полицейский, увольнение
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Комментариев (1)
morpeh66    23.03.2021, 14:05
Оценка:  0
morpeh66
Охранники такое же быдло как и мусор.
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