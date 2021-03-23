Нарушила карантин: в столичном супермаркете охранник ударил женщину

Происходящее было заснято на видео.

В Киеве в одном из супермаркетов на улице Берковецкой произошел конфликт между покупательницей и охранником. Мужчина несколько раз ударил женщину в лицо. Об этом в Facebook сообщил “Киев Оперативный“ и опубликовал соответствующее видео.

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По предварительным данным, сотрудник охраны потребовал, чтобы женщина надела защитную маску, но она якобы отказалась. После этого между ними начался конфликт.

Охранник супермаркета забрал у женщины телефон. Она потребовала, чтобы ей вернули телефон, и ударила мужчину ногой. В ответ он ударил ее по лицу. Женщина упала, поднялась и ушла.

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“Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустимо “, - написал “Киев Оперативный“.

Ранее стало известно, что в Хмельницком охранник магазина разбил голову покупателю, который не захотел платить за торт.