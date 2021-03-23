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Нарушила карантин: в столичном супермаркете охранник ударил женщину

Комментариев: 2
Происходящее было заснято на видео.
В супермаркете охранник ударил женщину.
В супермаркете охранник ударил женщину.
Скриншот

В Киеве в одном из супермаркетов на улице Берковецкой произошел конфликт между покупательницей и охранником. Мужчина несколько раз ударил женщину в лицо. Об этом в Facebook сообщил “Киев Оперативный“ и опубликовал соответствующее видео.

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По предварительным данным, сотрудник охраны потребовал, чтобы женщина надела защитную маску, но она якобы отказалась. После этого между ними начался конфликт.

Охранник супермаркета забрал у женщины телефон. Она потребовала, чтобы ей вернули телефон, и ударила мужчину ногой. В ответ он ударил ее по лицу. Женщина упала, поднялась и ушла.

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“Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустимо “, - написал “Киев Оперативный“.

Ранее стало известно, что в Хмельницком охранник магазина разбил голову покупателю, который не захотел платить за торт.

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Теги: Киев, супермаркет, охранник, женщина, драка
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Комментариев (2)
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Виктор    23.03.2021, 10:55
Оценка:  0
Виктор
В конце концов у нас гендерное равенство или нет? Неприятно? Не спекулируй, что ты безмозглая девочка, непонимающая зачем маска.
Alex24567    23.03.2021, 10:47
Оценка:  +3
Alex24567
всё правильно, проигнорировала требования карантинных мер, получила по ипалу.
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